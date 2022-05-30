Київ з червня відкриває дитсадки, але поки не всі: список

За словами Кличка, з 1 червня запрацюють такі комунальні дитсадки:

Голосіївський район - 6 садочків (№ 106, 196, 262, 340, 389, 798)

Дарницький район - 2 садочки (№550, 809)

Деснянський район - 1 садок (№758)

Дніпровський район - 4 садочки (№ 244, 535, 619, 655)

Оболонський район - 3 садочки (№30, 572, 704)

Печерський район - 1 садок (№424)

Подільський район - 3 садочки (№307,486,777)

Святошинський район - 3 садочки (№33, 179, 214)

Солом’янський район - 6 садочків (№10, 63,168, 376, 382, 648)

Шевченківський район - 5 садочків (№79, 112, 180, 429, 810)

Також міський голова підкреслив, що для зарахування дитини до дитячого садочку її батьки мають надати довідку про працевлаштування.

При цьому з 1 червня у столиці запрацюють 14 приватних дитсадків.