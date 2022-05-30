Київ з червня відкриває дитсадки, але поки не всі: список

З 1 червня в Києві почнуть працювати 34 дитсадки. Обов’язковою умовою для відкриття є наявність укриттів на випадок повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.
За словами Кличка, з 1 червня запрацюють такі комунальні дитсадки:
Також міський голова підкреслив, що для зарахування дитини до дитячого садочку її батьки мають надати довідку про працевлаштування.
При цьому з 1 червня у столиці запрацюють 14 приватних дитсадків.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що школи в Україні відкриються з 1 вересня. Але тільки ті, які обладнані укриттями на випадок обстрілів.
Також ми писали, що у "Дії" свідоцтва про загальну середню освіту випускників шкіл з'являться у 2023 році.
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