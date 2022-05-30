Киев с июня открывает детсады, но пока не все: список
С 1 июня в Киеве начнут работать 34 детских сада. Обязательным условием открытия является наличие укрытий на случай воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
По словам Кличко, с 1 июня заработают следующие коммунальные детсады:
- Голосеевский район - 6 садиков (№ 106, 196, 262, 340, 389, 798)
- Дарницкий район - 2 садика (№550, 809)
- Деснянский район - 1 сад (№758)
- Днепровский район - 4 садика (№ 244, 535, 619, 655)
- Оболонский район - 3 садика (№30, 572, 704)
- Печерский район - 1 сад (№424)
- Подольский район - 3 садика (№307,486,777)
- Святошинский район - 3 садика (№33, 179, 214)
- Соломенский район - 6 садиков (№10, 63,168, 376, 382, 648)
- Шевченковский район - 5 садиков (№79, 112, 180, 429, 810)
Также городской глава подчеркнул, что для зачисления ребенка в детский сад его родители должны предоставить справку о трудоустройстве.
При этом с 1 июня в столице заработают 14 частных детсадов.
Ранее стало известно, что школы в Украине откроются с 1 сентября. Но только те, которые оборудованы укрытиями на случай обстрелов.
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