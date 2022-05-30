Київ з червня відкриває дитсадки, але поки не всі: список
З 1 червня в Києві почнуть працювати 34 дитсадки. Обов’язковою умовою для відкриття є наявність укриттів на випадок повітряної тривоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.
За словами Кличка, з 1 червня запрацюють такі комунальні дитсадки:
- Голосіївський район - 6 садочків (№ 106, 196, 262, 340, 389, 798)
- Дарницький район - 2 садочки (№550, 809)
- Деснянський район - 1 садок (№758)
- Дніпровський район - 4 садочки (№ 244, 535, 619, 655)
- Оболонський район - 3 садочки (№30, 572, 704)
- Печерський район - 1 садок (№424)
- Подільський район - 3 садочки (№307,486,777)
- Святошинський район - 3 садочки (№33, 179, 214)
- Солом’янський район - 6 садочків (№10, 63,168, 376, 382, 648)
- Шевченківський район - 5 садочків (№79, 112, 180, 429, 810)
Також міський голова підкреслив, що для зарахування дитини до дитячого садочку її батьки мають надати довідку про працевлаштування.
При цьому з 1 червня у столиці запрацюють 14 приватних дитсадків.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що школи в Україні відкриються з 1 вересня. Але тільки ті, які обладнані укриттями на випадок обстрілів.
Також ми писали, що у "Дії" свідоцтва про загальну середню освіту випускників шкіл з'являться у 2023 році.
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