Київ з червня відкриває дитсадки, але поки не всі: список

З 1 червня в Києві почнуть працювати 34 дитсадки. Обов’язковою умовою для відкриття є наявність укриттів на випадок повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.