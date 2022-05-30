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Київ з червня відкриває дитсадки, але поки не всі: список

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Київ, Понеділок 30 травня 2022 18:36
Київ з червня відкриває дитсадки, але поки не всі: список Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

З 1 червня в Києві почнуть працювати 34 дитсадки. Обов’язковою умовою для відкриття є наявність укриттів на випадок повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

За словами Кличка, з 1 червня запрацюють такі комунальні дитсадки:

  • Голосіївський район - 6 садочків (№ 106, 196, 262, 340, 389, 798)
  • Дарницький район - 2 садочки (№550, 809)
  • Деснянський район - 1 садок (№758)
  • Дніпровський район - 4 садочки (№ 244, 535, 619, 655)
  • Оболонський район - 3 садочки (№30, 572, 704)
  • Печерський район - 1 садок (№424)
  • Подільський район - 3 садочки (№307,486,777)
  • Святошинський район - 3 садочки (№33, 179, 214)
  • Солом’янський район - 6 садочків (№10, 63,168, 376, 382, 648)
  • Шевченківський район - 5 садочків (№79, 112, 180, 429, 810)

Також міський голова підкреслив, що для зарахування дитини до дитячого садочку її батьки мають надати довідку про працевлаштування.

При цьому з 1 червня у столиці запрацюють 14 приватних дитсадків.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що школи в Україні відкриються з 1 вересня. Але тільки ті, які обладнані укриттями на випадок обстрілів.

Також ми писали, що у "Дії" свідоцтва про загальну середню освіту випускників шкіл з'являться у 2023 році.

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