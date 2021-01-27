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В Киев идет похолодание. На вечер передают снег и мороз

Автор: РБК-Украина

Похолодание в Киеве начнется с вечера 27 января. Возможен дождь с переходом в мокрый снег.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на "Киеватодор".

Температура воздуха днем будет колебаться от -2 до +1. А с 28 января в Киев идут морозы до -6.

Киевские дорожники начнут превентивную обработку дорог и тротуаров, 544 единицы специальной техники готовы к ухудшению погоды, передает КГГА.

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На сайте Укргидрометцентра сообщают, что сегодня в Киеве, как днем, так и ночью будет от -1 до +1, а также небольшой снег. 28 января прогнозируют усиление снегопадов и морозов до -3.

Напомним, сегодня в Украине ожидаются осадки в виде снега и дождя. Днем температура воздуха в регионах будет колебаться от -2 до +10, а ночью заморозки будут до -3.

Сегодня в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях снег с дождем. В частности, Одессу уже засыпало снегом.

Также сообщалось, что в Украине из-за мокрого снега и сильных порывов ветра были обесточены 269 населенных пунктов.

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