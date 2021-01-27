У Київ йде похолодання. На вечір передають сніг та мороз

Похолодання в Києві почнеться з вечора 27 січня. Можливий дощ із переходом у мокрий сніг.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, посилаючись на "Київатодор".

Температура повітря вдень коливатиметься від -2 до +1. А 28 січня у Київ йдуть морози до -6.

Київські дорожники розпочнуть превентивну обробку доріг і тротуарів, 544 одиниці спеціальної техніки готові до погіршення погоди, передає КМДА.

На сайті УкрГідрометцентру повідомляють, що сьгодні у Києві, як вдень, так і вночі буде від -1 до +1, а також невеликий сніг. 28 січня прогнозують посилення снігопадів та морози до -3.

Нагадаємо, сьогодні в Україні очікуються опади у вигляді снігу та дощу. Вдень температура повітря у регіонах коливатиметься від -2 до +10, а вночі заморозки будуть до -3.

Сьогодні в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях сніг з дощем. Зокрема, Одесу вже засипало снігом.

Також повідомлялось, що в Україні через мокрий сніг та сильні пориви вітру було знеструмлено 269 населених пунктів.