ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Київ йде похолодання. На вечір передають сніг та мороз

Автор: РБК-Україна

Похолодання в Києві почнеться з вечора 27 січня. Можливий дощ із переходом у мокрий сніг.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, посилаючись на "Київатодор".

Температура повітря вдень коливатиметься від -2 до +1. А 28 січня у Київ йдуть морози до -6.

Київські дорожники розпочнуть превентивну обробку доріг і тротуарів, 544 одиниці спеціальної техніки готові до погіршення погоди, передає КМДА.

Популярні новини

На сайті УкрГідрометцентру повідомляють, що сьгодні у Києві, як вдень, так і вночі буде від -1 до +1, а також невеликий сніг. 28 січня прогнозують посилення снігопадів та морози до -3.

Нагадаємо, сьогодні в Україні очікуються опади у вигляді снігу та дощу. Вдень температура повітря у регіонах коливатиметься від -2 до +10, а вночі заморозки будуть до -3.

Сьогодні в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях сніг з дощем. Зокрема, Одесу вже засипало снігом.

Також повідомлялось, що в Україні через мокрий сніг та сильні пориви вітру було знеструмлено 269 населених пунктів.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Гідрометцентрпохолодание