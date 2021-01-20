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Киев хочет возобновить очное обучение во всех школах с 25 января

Автор: Игорь Литвиненко

Власти Киева рассчитывают с 25 января возобновить очное обучение во всех школах столицы. К обучению в школах должны вернуться, в том числе, ученики младших и выпускных классов.

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Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что очное обучение в школе позволит улучшить образовательный процесс, а также даст возможность родителям учеников работать.

"Мы настроены возобновить с 25 января обучение во всех школах города. К учебному процессу вернется и начальная школа - с 1 по 4 классы. Также должны вернуться за парты и ученики старших - особенно это касается выпускных классов, чтобы должным образом подготовится к экзаменам", - заявил Кличко.

Он добавил, что решение о том, как будет далее проходить учебный процесс, в конце недели должен принять Кабинет министров.

Напомним, ранее министр образования Сергей Шкарлет заявил, что ученики выпускных классов с 25 января вернутся к смешанной форме обучения. При этом сейчас идет обсуждение относительно возобновления полноценного образования для всех учеников.

Также он сообщал, что после локдауна младшие классы смогут вернуться к полноформатному обучению.

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