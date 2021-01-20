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Київ хоче відновити очне навчання у всіх школах з 25 січня

Автор: Игорь Литвиненко

Влада Києва розраховує з 25 січня відновити очне навчання у всіх школах столиці. До навчання в школах повинні повернутися, у тому числі, учні молодших та випускних класів.

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Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що очне навчання в школі дозволить поліпшити освітній процес, а також дасть можливість батькам учнів працювати.

"Ми налаштовані відновити з 25 січня навчання у всіх школах міста. До навчального процесу повернеться і початкова школа 1-4 класи. Також повинні повернутися за парти й учні старших - особливо це стосується випускних класів, щоб належним чином підготуватися до іспитів", - заявив Кличко.

Він додав, що рішення про те, як буде надалі проходити навчальний процес, в кінці тижня повинен прийняти Кабінет міністрів.

Нагадаємо, раніше міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що учні випускних класів з 25 січня повернуться до змішаної форми навчання. При цьому зараз йде обговорення щодо відновлення повноцінної освіти для всіх учнів.

Також він повідомляв, що після локдауну молодші класи зможуть повернутися до повноформатного навчання.

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