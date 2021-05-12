До Києва з Харкова літаком евакуювали трьох поранених військових: їх стан стабільний
До Києва літаком санавіації з військово-медичного клінічного центру Північного регіону в Харкові в плановому порядку евакуювали трьох поранених і двох хворих військовослужбовців. Вони пройшли лікування, де лікарі стабілізували їх стан і підготували до наступного етапу одужання.
Про це повідомила прес-служба медичних сил ЗСУ.
Відзначається, що для евакуації поранених і хворих військових був залучений реанімаційно-операційний літак Повітряних Сил ЗСУ Ан-26 "Віта". На аеродром військовослужбовців доставили в спеціалізованому транспорті.
У Києві літак приземлився в аеропорту "Бориспіль", звідки військових на спеціальних автомобілях доставили в Національний військово-медичний клінічний центр"ГВКГ".
Перед евакуацією поранені і хворі військові пройшли курс лікування в Харкові, де медики стабілізували їх стан і підготували до наступного етапу одужання.
Фото: евакуація поранених військових з Харкова (facebook.com/Ukrmilitarymedic)
Нагадаємо, 8 травня у військовому госпіталі Харкова помер військовий з Полтавської області Віктор Городниченко. Він отримав поранення 28 квітня на Донбасі.
Зазначимо, 7 травня стало відомо, що у Львівській лікарні помер військовослужбовець Юрій Опришко.
Як писало РБК-Україна, 9 квітня він отримав кульове поранення в голову поблизу Старогнатівки на Донбасі.
Раніше бойовики на Донбасі смертельно поранили піхотинця 93-ї бригади"Холодний Яр".