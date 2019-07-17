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На трассе Киев-Харьков на 3 месяца частично закроют движение

Новости » Инфраструктура    17.07.2019 - 11:07
На трассе Киев-Харьков на 3 месяца частично закроют движение
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Движение автотранспорта будет закрыто с 20 июля до 20 октября

На участке трассы Киев-Харьков в Киевской области на три месяца будет перекрыто движение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укравтодора" в Facebook.

Как сообщается, движение будет закрыто с 20 июля по 20 октября в связи с проведением капитального ремонта транспортной розвязки. На время ремонта организован объезд.

"В связи с началом выполнения работ по капитальному ремонту транспортной розвязки на дороге М-03 Киев-Харьков-Должанский (км 25+307) движение автотранспорта будет закрыто на период с 20.07.2019 г.-20.10.2019 г.", - сообщили в "Укравтодоре".

На трассе Киев-Харьков на 3 месяца частично закроют движение

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Напомним, ранее сообщалось, что на дорогах Украины с 1 июня 2019 года введены сезонные ограничения на передвижение грузовиков. Так, в дневное время суток при температуре воздуха выше +28 градусов движение грузовиков фактической массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн по дорогам общего пользования государственного значения запрещается.

Также РБК-Украина сообщало, что в Украине повысили требования к качеству асфальта - при укладке асфальтобетонного покрытия на трассах рекомендуется применять модифицированные битумы.

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