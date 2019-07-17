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На трасі Київ-Харків на 3 місяці частково закриють рух

Новини » Інфраструктура    17.07.2019 - 11:07
На трасі Київ-Харків на 3 місяці частково закриють рух
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух автотранспорту буде закрито з 20 липня до 20 жовтня

На ділянці траси Київ-Харків в Київській області на три місяці буде перекрито рух. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укравтодору" в Facebook.

Як повідомляється, рух буде закрито з 20 липня по 20 жовтня у зв'язку з проведенням капітального ремонту транспортної розв'язки. На час ремонту організовано об'їзд.

"У зв'язку з початком виконання робіт по капітальному ремонту транспортної розв'язки на дорозі М-03 Київ-Харків-Довжанський (км 25+307) буде закрито рух автотранспорту на період з 20.07.2019 р.-20.10.2019 р.", - повідомили в "Укравтодорі".

На трасі Київ-Харків на 3 місяці частково закриють рух

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на дорогах України з 1 червня 2019 року введені сезонні обмеження на пересування вантажівок. Так, в денний час доби при температурі повітря вище +28 градусів рух вантажівок фактичною масою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн по дорогам загального користування державного значення забороняється.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Україні підвищили вимоги до якості асфальту - при укладанні асфальтобетонного покриття на трасах рекомендується застосовувати модифіковані бітуми.

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