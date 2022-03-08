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Киев готов к круговой обороне – основные направления определены

Автор: Антон Федорцив

Глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов в видеообращении рассказал о подготовке столицы к круговой обороне в любых условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный портал Киева.

Глава администрации назвал важнейшими для обороны направления Дымер-Киев, Козелец-Бровары, Коростышев-Киев и Пирятин-Борисполь. Над подготовкой города к обороне сейчас работают бойцы территориальной обороны.

"Мы обустраиваем опорные пункты и устраиваем заграждения на всех линиях обороны. Каждый день наши военные получают еще больше вооружение и боевого снаряжения", – заявил Жирнов.

Напомним, что в результате ракетных обстрелов загорелся склад бытовой химии в Киевской области.

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