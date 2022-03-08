Київ готовий до кругової оборони – основні напрямки визначені

Очільник Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов у відеозверненні розповів про підготовку столиці до кругової оборони у будь-яких умовах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний портал Києва.
Очільник адміністрації назвав найважливішими для оборони напрямки Димер-Київ, Козелець-Бровари, Коростишів-Київ і Пирятин-Бориспіль. Над підготовкою міста до оборони зараз працюють бійці територіальної оборони.
"Ми облаштовуємо опорні пункти та влаштовуємо загородження на всіх лініях оборони. Щодня наші військові отримують ще більше озброєння та бойового спорядження", – заявив Жирнов.
Нагадаємо, що внаслідок ракетного обстрілу загорівся склад побутової хімії на Київщині.
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