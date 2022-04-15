В Киев ежедневно возвращает до 50 тысяч человек, - КГГА

Ежедневно в Киев возвращается до 50 тысяч жителей, которые уехали из столицы. На въезде в город образовались очереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николая Поворозника.

"Каждый день возвращается большое количество (жителей - ред.), мы видим это по очередям на въезд в Киев. Если говорить по цифрам, то это 40-50 тысяч человек ежедневно", - сказал Поворозник в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, в связи с массовым возвращением киевлян в городе возникают транспортные проблемы. Представитель КГГА отметил, что в столице возводятся оборонительные сооружения и блокпосты, что усложняет передвижение.

Поворозник добавил, что в Киеве нет проблем с продуктами питания и товарами первой необходимости.