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В Киев ежедневно возвращает до 50 тысяч человек, - КГГА

Фото: киевляне массово возвращаются в столицу (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Ежедневно в Киев возвращается до 50 тысяч жителей, которые уехали из столицы. На въезде в город образовались очереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николая Поворозника.

"Каждый день возвращается большое количество (жителей - ред.), мы видим это по очередям на въезд в Киев. Если говорить по цифрам, то это 40-50 тысяч человек ежедневно", - сказал Поворозник в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, в связи с массовым возвращением киевлян в городе возникают транспортные проблемы. Представитель КГГА отметил, что в столице возводятся оборонительные сооружения и блокпосты, что усложняет передвижение.

Поворозник добавил, что в Киеве нет проблем с продуктами питания и товарами первой необходимости.

Напомним, накануне в Министерстве обороны Украины призвали киевлян воздержаться от возвращения в столицу.

Отметим, последние несколько дней в Киеве открываются торговые центры и ЦУМ.

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