До Києва щодня повертає до 50 тисяч осіб, - КМДА

Щодня до Києва повертається до 50 тисяч жителів, які виїхали зі столиці. На в'їзді в місто утворилися черги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Миколу Поворозника.
"Кожен день повертається велика кількість (жителів - ред.), ми бачимо це по чергах на в'їзд до Києва. Якщо говорити по цифрах, то це 40-50 тисяч людей щодня", - сказав Поворозник в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
За його словами, у зв'язку з масовим поверненням киян у місті виникають транспортні проблеми. Представник КМДА зазначив, що в столиці зводяться оборонні споруди і блокпости, що ускладнює пересування.
Поворозник додав, що в Києві немає проблем з харчовими продуктами і товарами першої необхідності.
Нагадаємо, напередодні в Міністерстві оборони України закликали киян утриматися від повернення до столиці.
Відзначимо, останні кілька днів у Києві відкриваються торгові центри і ЦУМ.
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