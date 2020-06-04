Карантин в Киеве могут не ослабить: названа причина

Фото: Олег Рубан (112.ua)

Текущая эпидситуация не позволяет смягчать действующие ограничения

На сегодняшний день Киев не готов к новому этапу ослабления карантина. Из-за сложной эпидемической ситуации текущие ограничения, вероятно, продлятся до конца недели.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава Госпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан.

За прошлые сутки число больных COVID-19 резко возросло, заболели 77 киевлян. По словам Рубана, показатель инцидентности в столице растет уже несколько дней.

"В Киеве уже неделю наблюдается резкий подъем заболеваемости и стабильно высокий показатель госпитализации. Это говорит о том, что улучшения эпидемической ситуации в Киеве в ближайшее время, это 2-3 дня, не будет наблюдаться", - отметил чиновник.

Окончательное решение о смягчении карантина завтра утром примет городская комиссия по чрезвычайным ситуациям. Рубан отметил, что комиссия вряд ли разрешит перейти к следующему этапу снятия ограничений.

"Завтра будет принято решение. Согласно постановлению Кабмина (об открытии ресторанов и кафе - ред.), будет рассмотрено внедрение этих новых этапов смягчения карантинных мер. В связи с той ситуацией, которую мы наблюдаем сегодня - вывод о дальнейшем переходе (к смягчению карантина - ред.) сделан не будет, я думаю. Нет для этого оснований. Объективно завтра нельзя будет принять решение, нет данных", - добавил глава киевской Госпотребслужбы.

Отвечая на вопрос, значит ли это, что Киев фактически переходит к адаптивному карантину, Рубан ответил: "Да, безусловно".

На данный момент в Украине действует адаптивный карантин. Это значит, что региональные комиссии ТЭБиЧС могут сами принимать решение касательно ослабления или усиления ограничений в зависимости от эпидситуации.

В рамках очередного этапа ослабления карантина с 5 июня разрешается работа кафе и ресторанов внутри заведений, а не только на летних площадках.

Напомним, сегодня в Украине зарегистрировали рекордное с начала пандемии число новых случаев коронавируса, за сутки заразились 588 украинцев.

В Министерстве здравоохранения заявили, что эпидситуация в 8 областях, в том числе Киеве, не позволяет им перейти к следующему этапу снятия ограничений.

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Автор: Роман Калиниченко