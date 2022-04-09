Киев еще долго будет слышать взрывы, идет разминирование области, - ОВА
Киев еще долго будет слышать взрывы, поскольку продолжается разминирование прилегающих населенных пунктов. На сегодня обезврежено почти 10 000 боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской областной военной администрации Киевской области Александра Павлюка на телемарафоне.
По его словам, над разминированием Киевской области работают специалисты со всей Украины. А звуки взрывов, которые в последние дни слышны в столице, это от утилизации боеприпасов.
"Вы еще долго будете слышать взрывы, потому что боеприпасов очень много. Как остатков снарядов и мин, есть заминированные здания, машины и даже оставшиеся после врага трупы", - добавил Павлюк.
Напомним, ранее сообщалось, что въезд в киевскую Пущу-Водицу ограничили на неопределенное время, в том числе из-за разминирования.
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