Київ ще довго чутиме вибухи, йде розмінування області, - ОВА

Київ ще довго буде чути вибухи, оскільки триває розмінування прилеглих населених пунктів. На сьогодні знешкоджено майже 10 000 боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської обласної військової адміністрації Київської області Олександра Павлюка на телемарафоні.

За його словами, над розмінуванням Київської області працюють фахівці з усієї України. А звуки вибухів, які в останні дні чутні в столиці, це від утилізації боєприпасів.

"Ви ще довго будете чути вибухи, тому що боєприпасів дуже багато. Як залишків снарядів і vін, є заміновані будівлі, машини і навіть трупи, що залишилися після ворога", - додав Павлюк.