Въезд в киевскую Пущу-Водицу ограничили на неопределенное время: причина

Въезд на территорию киевской Пущи-Водицы ограничили на неопределенное время. В районе проведут работы по разминированию и фиксации преступлений оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Оболонской районной государственной администрации Кирилла Фесика .

"Военное руководство приняло решение об ограниченном въезде на территорию Пущи, и связано оно с огромным количеством объективных факторов, ряд из которых я, к сожалению, не имею права озвучивать", - написал в Facebook Фесик.

По его словам, въезд запрещен, чтобы саперы смогли разминировать территории, освобожденные от оккупантов территории. Кроме того, в районе работают правоохранители. Они фиксируют доказательства преступлений захватчиков.

"Точного срока запрета пока нет, ведь объем работы просто колоссальный: проверить дома, улицы, пепелища, лесополосы и очистить их от снарядов, гранат, мин и растяжек и даже тел", - добавил глава РГА.