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Вспышка COVID в Украине: шести регионам дали неделю, чтобы обеспечить больницы кислородом

Автор: Игорь Литвиненко

Киев и еще пять областей не обеспечили 80% больничных коек для пациентов с коронавирусом доступом к кислороду. Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) поручила этим регионам принять безотлагательные меры для обеспечения кислородом больничных коек.

Об этом сообщает правительственный портал.

Отмечается, что не достаточно обеспечены больничные кровати кислородом в Закарпатской (78% имеют централизованное снабжение кислорода или доступ к кислородным концентратам), Ивано-Франковской (74%,) Одесской (70%), Ровенской (72%), Черновицкой (78%) областях и в Киеве (78%).

"Именно поэтому комиссия ТЭБ и ЧС поручила председателям Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Ровенской, Черновицкой областных и Киевской городской госадминистраций принять безотлагательные меры по обеспечению подачей кислорода не менее 80% коечного фонда, отведенного для госпитализации больных коронавирусной болезни COVID-19 и о результатах проинформировать Кабинет министров в недельный срок", - сообщили в правительстве.

Напомним, сегодня в Украине расширили "красную" зону карантина - в нее внесли Закарпатскую область.

Также РБК-Украина писало, что Киев попал в "оранжевую" зону карантина. В столице превышен показатель госпитализаций.

Отметим, всего в Украине за вчера выявили более 9 тысяч новых случаев коронавируса. В Киеве и еще 8 областях - более полутысячи заражений.

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