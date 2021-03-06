Спалах COVID в Україні: шести регіонам дали тиждень, щоб забезпечити лікарні киснем

Київ і ще п'ять областей не забезпечили 80% лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом доступом до кисню. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) доручила цим регіонам вжити невідкладних заходів для забезпечення киснем лікарняних ліжок.

Наголошується, що не достатньо забезпечені лікарняні ліжка киснем у Закарпатській (78% мають централізоване постачання кисню або доступ до кисневих концентратів), Івано-Франківській (74%,), Одеської (70%), Рівненській (72%), Чернівецькій (78%) областях і в Києві (78%).

"Саме тому комісія ТЕБ та НС доручила головам Закарпатської, Івано-Франківської, Одеської, Рівненської, Чернівецької обласних та Київської міської держадміністрацій вжити невідкладних заходів щодо забезпечення подачею кисню не менше 80% ліжкового фонду, відведеного для госпіталізації хворих коронавірусною хворобою COVID-19 та про результати поінформувати Кабінет міністрів у тижневий термін", - повідомили в уряді.