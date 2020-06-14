Киев и десять областей не готовы к ослаблению карантина

Почти пол Украины не могут перейти к смягчению карантина
По состоянию на 14 июня к ослаблению карантина не готовые Киев и десять областей. Во всех регионах превышен показатель инцидентности.
Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.
Согласно данным Минздрава, в этих регионах превышен показатель инцидентности - количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения. Для перехода на следующий этап ослабления данный показатель не должен превышать 12.
На сегодня показатель инцидентности превышен следующих регионах:
Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что несмотря на рост заболеваемости в Украине, возврат к жесткому карантину не рассматривается.
Он также подчеркнул, что всплеск новых случаев коронавируса не связан с увеличением количества тестирований; по его мнению, к росту заболеваемости привело то, что украинцы не соблюдают карантин.
Автор: РБК-Украина