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Київ та десять областей не готові до ослаблення карантину

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Майже пів України не можуть перейти до пом'якшення карантину

Станом на 14 червня до ослаблення карантину не готові Київ та десять областей. У всіх регіонах перевищено показник інцидентності.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, в цих регіонах перевищено показник інцидентності - кількість нових випадків COVID-19 за останні сім днів на 100 тис. населення. Для переходу на наступний етап ослаблення даний показник не повинен перевищувати 12.

На сьогодні показник інцидентності перевищено наступних регіонах:

  • Київ - 16,38
  • Вінницька область - 16,64
  • Волинська область - 33,55
  • Житомирська область - 13,58
  • Закарпатська область - 24,73
  • Івано-Франківська область - 12,14
  • Львівська область - 26,92
  • Рівненська область - 25,59
  • Тернопільська область - 14,64
  • Чернівецька область - 30,74
  • Чернігівська область - 13,23

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що незважаючи на зростання захворюваності в Україні, повернення до жорсткого карантину не розглядається.

Він також підкреслив, що сплеск нових випадків коронавірусу не пов'язаний зі збільшенням кількості тестувань; на його думку, до зростання захворюваності призвело те, що українці не дотримуються карантину.

Автор: РБК-Україна

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