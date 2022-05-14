Київ завжди буде стратегічною метою. Влада розробила план оборони столиці

Незважаючи на те, що прямої загрози повторного нападу немає, у Києві розробили план оборони у разі можливого наступу. Влада не має ілюзій, оскільки Київ був, залишається і залишатиметься важливою стратегічною точкою на карті України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови штабу Київської військової адміністрації Сергія Корнійчука під час телемарафону.

"Прямої загрози столиці сьогодні немає. Але з огляду на те, що столиця - це великий політичний та економічний центр, Київ завжди буде однією з головних стратегічних цілей противника. З огляду на це, ми готуємося до найгіршого сценарію - це повторний наступ", - сказав Корнійчук.

За його словами, у разі повторного наступу ворога військове керівництво розробило план оборони Києва з урахуванням усіх недоліків та прорахунків під час такого наступу на початку війни.

"Ставляться завдання як військовим, так і цивільним щодо підготовки до оборони. У цьому плані передбачені форми та способи дій військ, а також підготовка інфраструктури. У тому числі фортифікаційне обладнання рубежів, позицій, починаючи з далеких підступів до кварталів у центрі міста", - зазначив Корнійчук, сильно не розповсюджуючись, враховуючи військову таємницю.