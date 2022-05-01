Выстояло в оккупации. Малоизвестное село на Киевщине, которое пытались захватить семь раз

Во время войны туристические поездки по стране для многих превратились в волонтерские

Туризм в Украине с началом полномасштабного российского вторжения фактически поставлен на паузу. Однако есть много тех, кто наоборот стал активно ездить по населенным пунктам нашей страны – это волонтеры. Доставляя гуманитарную помощь, можно услышать множество уникальных историй о локациях, пострадавших от войны.

По селам Киевской области после их освобождения от оккупантов активно ездит Катерина Таран.

В колонке для TRAVEL РБК-Украина она рассказала о селе Раска в Бородянском районе, которое систематически обстреливали оккупанты, а впоследствии после ухода российских войск сюда стали наведываться волонтеры, доставляя жителям гуманитарную помощь.

"Враг уже больше не вернется, правда?"

В эти месяцы страной даже речи не идет о том, чтобы путешествовать по Украине с целью отдохнуть, расслабиться или просто погулять по улицам нового города. Но есть немало тех, кто ездит по стране еще активнее, чем до начала войны.

Такими поездками для многих стали выезды в пострадавшие от боевых действий регионы – города, села и небольшие хутора, о существовании которых мы, возможно, и не узнали бы.

Фото: Пейзажи вблизи села Раска (wikipedia.org)

Знаете, как выглядит в Украине внутренний туризм во время войны? Это когда ездишь с помощью по селам и городам и, общаясь с их жителями, узнаешь уникальные истории прошлого и рассказы об ужасах настоящего.

Например, мы возили недавно помощь в село Мирче Киевской области. Этот населенный пункт побывал в оккупации. Там людям было не только важно получить гуманитарную помощь, но и пообщаться с нами, рассказать о пережитом.

Фото: В оккупированных селах и городах разрушают мобильную связь, люди лишаются контактов с родственниками и знакомыми, возможности просматривать новости о ходе войны (Катерина Таран/для РБК-Украина)

Больше всего меня поразило то, как жители оккупированных сел и городов с надеждой спрашивают, глядя в глаза: "Враг уже больше не вернется, правда?!". Дело в том, что в большинстве населенных пунктов россияне повреждают башни мобильной связи, поэтому оккупированы не могут не только контактировать с родственниками и знакомыми, но и просматривать новости, узнавая о ходе войны.

Осколок попал парню в самое сердце

Название села Раска не часто звучало в СМИ, когда часть Киевской области оказалась в оккупации. Можно было увидеть преимущественно короткие сообщения о том, что "враг обстреливает села возле Бородянки". Впоследствии оно появлялось среди списка населенных пунктов, где начали проводить разминирование.

Несмотря на это, село Раска можно смело назвать героем. Семь раз оккупанты пытались взять этот населенный пункт. Семь раз русские бросали понтоны в реку Тетерев, чтобы переправиться и захватить поселения, но каждый раз боевые дроны Вооруженных сил Украины уничтожали врага. Село выстояло благодаря своему географическому положению, боевому духу нашиз защитников и военным навыкам его жителей.

Фото: Село Раска значительно пострадало от войны (Катерина Таран/для РБК-Украина)

Но и в Раске, к сожалению, не обошлось без жертв войны. В первые дни нападения России в селе погиб молодой парень - осколок поразил его в самое сердце. А на днях в машине подорвались на мине работники, которые поехали в лес (возможно за древесиной, точно не знаю). Водитель скончался на месте.

Погибших и похороненных во время военных действий сейчас эксгумируют и отправляют на экспертизу в Бучу. То есть родственники хоронят родных по нескольку раз, заново переживая боль утраты.

Основанное поляками село, в котором выжил только один человек

Хутор Ряска был основан крестьянами-переселенцами из Польши еще в начале XVIII столетия. В тот период для освоения полесских земель, которые были малозаселенными, поощряли ехать крестьян из центральной Польши. Следовательно, большинство населения села в то время составляли поляки.

На долю ращан выпало немало боли - в 1937 году большевистская власть безосновательно репрессировала 14 жителей села.

А 11 апреля 1943 года фашисты провели здесь карательную акцию, убив 400 жителей. В исторических источниках пишут, что тогда расстреляли всех ращан.

Фото: Людям, пережившим оккупацию, очень не хватает живого общения (Катерина Таран/для РБК-Украина)

Однако был один человек, который тогда выжил - во время расстрела одного ребенка оккупант пожалел и отвел в сторону, и этим уберег девочку от смерти. Она видела весь ужас, который происходил с ее родственниками и близкими! Кстати, женщина все еще проживает в селе, и нам во время поездки посчастливилось с ней познакомиться.

Ежегодно 11 апреля жители Раски устраивают траурное шествие по погибшим в 1943 году. А при въезде в село на месте расстрела установлен мемориал. Сейчас он поврежден - осколок российского снаряда попал прямо в постамент.

Несмотря на то, что Киевская область уже освобождена от оккупантов и гуманитарная помощь продолжает поступать населенным пунктам, многие жители сел все еще не получают достаточно продуктов и средств гигиены.

Желание помочь - хороший повод собрать небольшие пакеты и просто поехать к ним в гости. Даже если у вас нет много возможностей и ресурсов для ввоза тонн еды, привезите небольшие пакеты. И с вами точно будут рады просто поговорить. Этого людям так не хватало.

Напомним, ранее мы писали, как изменятся путешествия по Украине после победы над врагом.