Киев не будет отключать воду после отопительного сезона. Испытание сетей отложили
После завершения отопительного сезона Киев пока не будет отключать горячую воду. Испытания тепловых сетей отложили на месяц.
Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, с учетом продления локдауна в Киеве, дистанционного обучения в школах и прочего гидравлические испытания теплосетей начнутся после 4 мая. Также он отметил, что сегодня в столице полностью завершился отопительный сезон.
"Больницы, детские сады и школы отключают по индивидуальным заявкам, учитывая режим их работы в период локдауна", - добавил Кличко.
Отметим, отопительный сезон в Киеве изначально должен был закончиться еще 5 апреля, но из-за похолодания подачу тепла начали отключать только с 10 числа.
Напомним, ранее сообщалась, что в Киеве могут ужесточить карантинные меры на Пасху и майские праздники. В частности, городская комиссия готовит дополнительные меры.
Кличко также отметил, что ослабление локдауна будет зависеть от заполненности коек для пациентов с COVID в больницах столицы. Пока что говорить об улучшении ситуации рано, число новых случаев не снижается.