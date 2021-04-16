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Киев не будет отключать воду после отопительного сезона. Испытание сетей отложили

Новина українською → Киев, Пятница 16 апреля 2021 12:55
Киев не будет отключать воду после отопительного сезона. Испытание сетей отложили Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

После завершения отопительного сезона Киев пока не будет отключать горячую воду. Испытания тепловых сетей отложили на месяц.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, с учетом продления локдауна в Киеве, дистанционного обучения в школах и прочего гидравлические испытания теплосетей начнутся после 4 мая. Также он отметил, что сегодня в столице полностью завершился отопительный сезон.

"Больницы, детские сады и школы отключают по индивидуальным заявкам, учитывая режим их работы в период локдауна", - добавил Кличко.

Отметим, отопительный сезон в Киеве изначально должен был закончиться еще 5 апреля, но из-за похолодания подачу тепла начали отключать только с 10 числа.

Напомним, ранее сообщалась, что в Киеве могут ужесточить карантинные меры на Пасху и майские праздники. В частности, городская комиссия готовит дополнительные меры.

Кличко также отметил, что ослабление локдауна будет зависеть от заполненности коек для пациентов с COVID в больницах столицы. Пока что говорить об улучшении ситуации рано, число новых случаев не снижается.

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