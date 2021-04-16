Київ не відключатиме воду після опалювального сезону. Випробування мереж відклали
Після завершення опалювального сезону Київ поки не відключатиме гарячу воду. Випробування теплових мереж відклали на місяць.
Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, з урахуванням продовження локдауна в Києві, дистанційного навчання у школах та іншого гідравлічні випробування тепломереж почнуться після 4 травня. Також він зазначив, що сьогодні в столиці повністю завершився опалювальний сезон.
"Лікарні, дитячі садки і школи відключають за індивідуальним замовленням, враховуючи режим їх роботи в період локдауна", - додав Кличко.
Зазначимо, що опалювальний сезон у Києві спочатку мав закінчитися ще 5 квітня, але через похолодання подачу тепла почали відключати тільки з 10 числа.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві можуть посилити карантинні заходи на Великдень і травневі свята. Зокрема, міська комісія готує додаткові заходи.
Кличко також зазначив, що ослаблення локдауну залежатиме від заповнювання ліжок для пацієнтів з COVID в лікарнях столиці. Поки що говорити про поліпшення ситуації зарано, число нових випадків не знижується.