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Київ не відключатиме воду після опалювального сезону. Випробування мереж відклали

Новость на русском → Київ, П'ятниця 16 квітня 2021 12:55
Київ не відключатиме воду після опалювального сезону. Випробування мереж відклали Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Після завершення опалювального сезону Київ поки не відключатиме гарячу воду. Випробування теплових мереж відклали на місяць.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, з урахуванням продовження локдауна в Києві, дистанційного навчання у школах та іншого гідравлічні випробування тепломереж почнуться після 4 травня. Також він зазначив, що сьогодні в столиці повністю завершився опалювальний сезон.

"Лікарні, дитячі садки і школи відключають за індивідуальним замовленням, враховуючи режим їх роботи в період локдауна", - додав Кличко.

Зазначимо, що опалювальний сезон у Києві спочатку мав закінчитися ще 5 квітня, але через похолодання подачу тепла почали відключати тільки з 10 числа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві можуть посилити карантинні заходи на Великдень і травневі свята. Зокрема, міська комісія готує додаткові заходи.

Кличко також зазначив, що ослаблення локдауну залежатиме від заповнювання ліжок для пацієнтів з COVID в лікарнях столиці. Поки що говорити про поліпшення ситуації зарано, число нових випадків не знижується.

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