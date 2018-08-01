Киев будет оставаться без горячей воды

Сторона Нафтогаза обратилась в суд с просьбой отложить подготовительное заседание на более длительный период

Представитель "Нафтогаза" попросил суд отложить рассмотрение дела на более длительный срок по причине нахождения сторон в процессе переговоров для мирного решения процесса. Об этом сообщает УНИАН.

31 июля 2018 Хозяйственный суд Киева перенес подготовительное заседание на 10 сентября 2018 года, в котором КП "Киевтеплоэнерго", которое получило активы от "Киевэнерго", требует Нафтогаз Украины признать заключенным договор по поставкам газа.

"По ходатайству сторон в подготовительном заседании суда объявлен перерыв до 10 сентября", - заявила судья Сивакова Виктория.

Во время слушания, представитель "Киевтеплоэнерго" сообщил, что его стороне необходимо время для подготовки отзыва на представленную на прошлой неделе заяву Киевэнерго с этого производства.

Также он попросил суд не затягивать с рассмотрением дела, поскольку от этого зависит возобновление поставок горячей воды в городе Киев.

Представитель Нафтогаза попросил суд отложить рассмотрение дела, поскольку стороны находятся в процессе о мирном урегулировании этого вопроса, однако пока без результатов.

Напомним, "Киевтеплоэнерго" получило разрешения и лицензии и готово начинать полноценную работу. КП "Киевтеплоэнерго" имеет все необходимые разрешения и лицензии для полноценной работы, и власть надеется, что в ближайшее время будет решен вопрос заключения соглашения с НАК "Нафтогаз" для стабильного снабжения услуг киевлянам.