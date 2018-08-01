Київ надалі залишатиметься без гарячої води

Сторона Нафтогазу звернулась до суду з проханням відкласти підготовче засідання на більш тривалий період

Представник "Нафтогазу" попросив суд відкласти розгляд справи на більш тривалий термін по причині перебування сторін в процесі переговорів для мирного вирішення процесу. Про це повідомляє УНІАН.

31 липня 2018 Господарський суд Києва переніс підготовче засідання на 10 вересня 2018 року, в якому КП "Київтеплоенерго", яке отримало активи від "Київенерго", вимагає Нафтогаз України визнати укладеним договір з постачання газу.

"За клопотанням сторін в підготовчому засіданні суду оголошено перерву до 10 вересня", - заявила суддя Сівакова Вікторія.

Під час слухання, представник "Київтеплоенерго" повідомив, що його стороні необхідно час для підготовки відкликання на подану минулого тижня заяву Київенерго з цього провадження.

Також, він попросив суд не затягувати з розглядом справи, бо від цього залежить відновлення постачання гарячої води у місті Київ.

Представник Нафтогазу попросив суд відкласти розгляд справи, бо сторони знаходяться в процесі про мирне врегулювання цього питання, однак поки що без результатів.

Нагадаємо, "Київтеплоенерго" отримало дозволи та ліцензії і готове починати повноцінну роботу. КП "Київтеплоенерго" має усі необхідні дозволи та ліцензії для повноцінної роботи, і міська влада сподівається, що найближчим часом буде вирішене питання укладення угоди з НАК "Нафтогаз" для стабільного постачання послуг киянам.