UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Киев бомбить не будут. Эксперт рассказал о возможных целях ракетного удара РФ

Автор: Олег Черныш

Военный эксперт, глава "Украинского милитарного портала" Тарас Чмут считает, что Российская Федерация в случае вторжения не будет проводит бомбардировку Киева и стратегических объектов. Целями ее ракетного удара могут стать украинские войска на Донбассе.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет".

По мнению Чмута, хоть Киев и другие крупные украинские города и "накрываются" российскими баллистическими ракетами, они не являются основными целями. Главной мишенью для Москвы будут украинские военные подразделения на Донбассе, и именно их необходимо в первую очередь защищать зенитно-ракетными комплексами.

"Никто не будет бомбить Киев как во Вторую мировую. Будут бомбить войска, для того чтобы потом захватывать территорию или принуждать Украину к тем или иным политическим уступкам. Просто так бомбить, например, атомные электростанции тоже никто не будет. Все-таки уже ХХI-ый век на дворе", - уверен эксперт.

При этом он выступает категорически против закупок американского зенитно-ракетного комплекса Patriot из-за его высокой цены и "сомнительной надежности".

Генерал-лейтенант Игорь Романенко (занимался темой ПВО в руководстве Воздушных сил и Генерального штаба ВСУ в 2006-2010 годах), напротив, выступает за покупку ЗРК Patriot для зашиты от российских баллистических ракет. Он также считает, что Украину могла бы защитить общеевропейская и НАТОвская система противоракетной обороны.

Романенко полагает, что от Норвегии (самая северная страна НАТО) до Турции (самая южная страна альянса) должна быть создана "полоса" противоракетной обороны с разведывательно-ударными комплексами, которая бы защищала Украину и другие европейские страны. Сообща они могли бы предотвратить ракетный удар РФ.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, чем угрожают Украине ракеты российского комплекса "Искандер", которые размещены практически непосредственно возле границы.

Весной глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что США должны разместить в Украине системы Patriot.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевРоссийская ФедерацияУкраина