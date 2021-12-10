Киев бомбить не будут. Эксперт рассказал о возможных целях ракетного удара РФ

По мнению Чмута, хоть Киев и другие крупные украинские города и "накрываются" российскими баллистическими ракетами, они не являются основными целями. Главной мишенью для Москвы будут украинские военные подразделения на Донбассе, и именно их необходимо в первую очередь защищать зенитно-ракетными комплексами.

"Никто не будет бомбить Киев как во Вторую мировую. Будут бомбить войска, для того чтобы потом захватывать территорию или принуждать Украину к тем или иным политическим уступкам. Просто так бомбить, например, атомные электростанции тоже никто не будет. Все-таки уже ХХI-ый век на дворе", - уверен эксперт.

При этом он выступает категорически против закупок американского зенитно-ракетного комплекса Patriot из-за его высокой цены и "сомнительной надежности".

Генерал-лейтенант Игорь Романенко (занимался темой ПВО в руководстве Воздушных сил и Генерального штаба ВСУ в 2006-2010 годах), напротив, выступает за покупку ЗРК Patriot для зашиты от российских баллистических ракет. Он также считает, что Украину могла бы защитить общеевропейская и НАТОвская система противоракетной обороны.

Романенко полагает, что от Норвегии (самая северная страна НАТО) до Турции (самая южная страна альянса) должна быть создана "полоса" противоракетной обороны с разведывательно-ударными комплексами, которая бы защищала Украину и другие европейские страны. Сообща они могли бы предотвратить ракетный удар РФ.