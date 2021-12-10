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Беспомощны перед "Искандерами". Стало известно, чем угрожают Украине ракеты РФ

Новина українською →
Киев, Пятница 10 декабря 2021 13:15
Беспомощны перед "Искандерами". Стало известно, чем угрожают Украине ракеты РФ Фото: российский ракетный комплекс "Искандер" (roe.ru)
Автор: Олег Черныш

Украина не располагает оружием, чтобы противостоять российским баллистическим ракетам оперативно-тактического комплекса "Искандер". В Вооруженных силах Украины снаряды для дальнобойного зенитно-ракетного комплекса попросту отсутствуют.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет".

Формально, на вооружении Украины есть один комплекс, способный сбить баллистическую ракету на дальних высотах, - это старый советский С-300В1. Но снарядов к нему - противоракет (зенитных управляемых ракет) - у нас нет, рассказал РБК-Украина источник среди офицерского состава ВСУ.

"Тех ракет, которые теоретически могли бы догнать "Искандер", у нас на вооружении нет. Это серьезная и болезненная для нас вещь", - добавил собеседник.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко, занимавшийся темой ПВО в руководстве Воздушных сил и Генерального штаба ВСУ (2006-2010), объяснил этот парадокс. По его словам, пару систем С-300В1 наша страна получила из России в период развала Советского Союза. Но передачу ракет Кремль принципиально затягивал, а затем и вовсе решил не давать.

Сейчас Российская Федерация держит бригаду "Искандеров" недалеко от украинских границ.

"Российская бригада "Искандеров" поставлена к границе и один дивизион выдвинут так, чтобы накрывать столицу Киев. Бригада может дать залп одномоментный 300 ракетами - на Киев и другие важные объекты. Вот такое положение вещей", - резюмировал Романенко.

Также Россия, по его мнению, помешала тому, чтобы Украина создала собственный аналог "Искандера" - оперативно-тактический комплекс "Сапсан". Он мог бы стать оружием сдерживания противника. Его разработка была начата при президенте Викторе Ющенко и экстренно "приостановилась" при Викторе Януковиче. Романенко заверил, что это было сделано после визита в Россию тогдашнего министра обороны Михаила Ежеля.

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что Россия постоянно держит мощную наступательную группировку вокруг Украины, в том числе ракетные комплексы "Искандер".

А недавно лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что ему нужно несколько российских "Искандеров" поставить на границу с Украиной.

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