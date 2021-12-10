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Киев бомбить не будут. Эксперт рассказал о возможных целях ракетного удара РФ

Новина українською →
Киев, Пятница 10 декабря 2021 13:39
Киев бомбить не будут. Эксперт рассказал о возможных целях ракетного удара РФ Фото: российский ракетный комплекс "Искандер" (wikimedia by Vitaly V. Kuzmin)
Автор: Олег Черныш

Военный эксперт, глава "Украинского милитарного портала" Тарас Чмут считает, что Российская Федерация в случае вторжения не будет проводит бомбардировку Киева и стратегических объектов. Целями ее ракетного удара могут стать украинские войска на Донбассе.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет".

По мнению Чмута, хоть Киев и другие крупные украинские города и "накрываются" российскими баллистическими ракетами, они не являются основными целями. Главной мишенью для Москвы будут украинские военные подразделения на Донбассе, и именно их необходимо в первую очередь защищать зенитно-ракетными комплексами.

"Никто не будет бомбить Киев как во Вторую мировую. Будут бомбить войска, для того чтобы потом захватывать территорию или принуждать Украину к тем или иным политическим уступкам. Просто так бомбить, например, атомные электростанции тоже никто не будет. Все-таки уже ХХI-ый век на дворе", - уверен эксперт.

При этом он выступает категорически против закупок американского зенитно-ракетного комплекса Patriot из-за его высокой цены и "сомнительной надежности".

Генерал-лейтенант Игорь Романенко (занимался темой ПВО в руководстве Воздушных сил и Генерального штаба ВСУ в 2006-2010 годах), напротив, выступает за покупку ЗРК Patriot для зашиты от российских баллистических ракет. Он также считает, что Украину могла бы защитить общеевропейская и НАТОвская система противоракетной обороны.

Романенко полагает, что от Норвегии (самая северная страна НАТО) до Турции (самая южная страна альянса) должна быть создана "полоса" противоракетной обороны с разведывательно-ударными комплексами, которая бы защищала Украину и другие европейские страны. Сообща они могли бы предотвратить ракетный удар РФ.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, чем угрожают Украине ракеты российского комплекса "Искандер", которые размещены практически непосредственно возле границы.

Весной глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что США должны разместить в Украине системы Patriot.

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Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет