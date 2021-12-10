Київ бомбити не будуть. Експерт розповів про можливі цілі ракетного удару РФ

Військовий експерт, голова "Українського мілітарного порталу" Тарас Чмут вважає, що Російська Федерація в разі вторгнення не буде проводить бомбардування Києва і стратегічних об'єктів. Цілями її ракетного удару можуть стати українські війська на Донбасі.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Відкрите небо. Як Україна захищена від російських літаків і ракет".

На думку Чмута, хоч Київ та інші великі українські міста і "накриваються" російськими балістичними ракетами, вони не є основними цілями. Головною мішенню для Москви будуть українські військові підрозділи на Донбасі, і саме їх необхідно в першу чергу захищати зенітно-ракетними комплексами.

"Ніхто не буде бомбити Київ як у Другу світову. Будуть бомбити війська, для того щоб потім захоплювати територію або примушувати Україну до тих чи інших політичних поступок. Просто так бомбити, наприклад, атомні електростанції теж ніхто не буде. Все-таки вже ХХІ-те століття на дворі", - упевнений експерт.

При цьому він виступає категорично проти закупівель американського зенітно-ракетного комплексу Patriot через його високу ціну і "сумнівну надійність".

Генерал-лейтенант Ігор Романенко (займався темою ППО в керівництві Повітряних сил і Генерального штабу ЗСУ в 2006-2010 роках), навпаки, виступає за покупку ЗРК Patriot для захисту від російських балістичних ракет. Він також вважає, що Україну могла б захистити загальноєвропейська і НАТОвська система протиракетної оборони.

Романенко вважає, що від Норвегії (найпівнічніша країна НАТО) до Туреччини (найпівденніша країна альянсу) повинна бути створена "смуга" протиракетної оборони з розвідувально-ударними комплексами, яка б захищала Україну та інші європейські країни. Спільно вони могли б запобігти ракетному удару РФ.