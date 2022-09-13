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Киев в ближайший час накроет туман

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Киев, Вторник 13 сентября 2022 08:53
Киев в ближайший час накроет туман Фото: Киев в ближайший час накроет туман (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник утром,13 сентября, Киев накроет туман. Он продержится до конца суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"В ближайшее время 13 сентября с сохранением до конца дня в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Синоптики объявили первый уровень опасности.

При этом специалисты порекомендовали водителям придерживаться следующих правил:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Напомним, ранее сообщалось, какой будет погода в Украине на этой рабочей неделе.

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