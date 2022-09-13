Киев в ближайший час накроет туман

Во вторник утром,13 сентября, Киев накроет туман. Он продержится до конца суток.

При этом специалисты порекомендовали водителям придерживаться следующих правил:

"В ближайшее время 13 сентября с сохранением до конца дня в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, какой будет погода в Украине на этой рабочей неделе.

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