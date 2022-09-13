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Київ найближчої години накриє туман

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Київ, Вівторок 13 вересня 2022 08:53
Київ найближчої години накриє туман Фото: Київ найближчої години накриє туман (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок вранці, 13 вересня, Київ накриє туман. Він протримається до кінця доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Найближчим часом 13 вересня зі збереженням до кінця дня в Києві очікується туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

При цьому фахівці порекомендували водіям дотримуватися наступних правил:

  • знизити швидкість руху;
  • при наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом;
  • дотримуватися безпечної дистанції з іншими автомобілями;
  • при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, якою буде погода в Україні на цьому робочому тижні.

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