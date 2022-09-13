Київ найближчої години накриє туман

У вівторок вранці, 13 вересня, Київ накриє туман. Він протримається до кінця доби.

При цьому фахівці порекомендували водіям дотримуватися наступних правил:

"Найближчим часом 13 вересня зі збереженням до кінця дня в Києві очікується туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, якою буде погода в Україні на цьому робочому тижні.

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