Київ найближчої години накриє туман
Фото: Київ найближчої години накриє туман (Віталій Носач, РБК-Україна)
У вівторок вранці, 13 вересня, Київ накриє туман. Він протримається до кінця доби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
"Найближчим часом 13 вересня зі збереженням до кінця дня в Києві очікується туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.
Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
При цьому фахівці порекомендували водіям дотримуватися наступних правил:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом;
- дотримуватися безпечної дистанції з іншими автомобілями;
- при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, якою буде погода в Україні на цьому робочому тижні.
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