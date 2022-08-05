UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Киев в ближайший час накроет гроза

Фото: Киев в ближайший час накроет гроза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В ближайший час в Киеве ожидают грозу. Городская власть призывает держаться как можно дальше от деревьев и линий электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

Городские власти призывают горожан, что во время сильного ветра надо находиться на безопасном расстоянии от линий электропередач, деревьев или рекламных билбордов. Также желательно не парковать автотранспорт под деревьями.

В случае подтоплений проезжей части или тротуаров надо обращаться по номеру - 044-284-74-1. В случае травмирования людей от падения деревьев надо звонить в экстренные службы: 101 или 103.

Напомним, что раньше после ливня в столице были подтоплены улицы в некоторых районах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев