Киев в ближайший час накроет гроза
Фото: Киев в ближайший час накроет гроза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Киев в ближайший час накроет гроза. Непогода будет удерживаться до конца суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"По данным Укргидрометцентра, в ближайший час в Киеве и до конца суток 13 сентября гроза", - говорится в сообщении.
При этом синоптики объявили первый уровень опасности.
Отметим, что первый уровень опасности (желтый) - это уровень опасности, при котором погодные условия могут привести к нарушению служб электроснабжения, связи, строительства, коммунальных служб и нарушения или ограничения на отдельных участках дорог движения транспорта.