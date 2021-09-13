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Киев в ближайший час накроет гроза

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Киев, Понедельник 13 сентября 2021 18:05
Киев в ближайший час накроет гроза Фото: Киев в ближайший час накроет гроза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Киев в ближайший час накроет гроза. Непогода будет удерживаться до конца суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По данным Укргидрометцентра, в ближайший час в Киеве и до конца суток 13 сентября гроза", - говорится в сообщении.

При этом синоптики объявили первый уровень опасности.

Отметим, что первый уровень опасности (желтый) - это уровень опасности, при котором погодные условия могут привести к нарушению служб электроснабжения, связи, строительства, коммунальных служб и нарушения или ограничения на отдельных участках дорог движения транспорта.

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