Киев в ближайший час накроет гроза. Непогода будет удерживаться до конца суток.

"По данным Укргидрометцентра, в ближайший час в Киеве и до конца суток 13 сентября гроза", - говорится в сообщении.

При этом синоптики объявили первый уровень опасности.

Отметим, что первый уровень опасности (желтый) - это уровень опасности, при котором погодные условия могут привести к нарушению служб электроснабжения, связи, строительства, коммунальных служб и нарушения или ограничения на отдельных участках дорог движения транспорта.