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Киев в ближайшие часы накроют грозы, которые продлятся до конца дня

Автор: РБК-Украина

Киев в ближайшие два часа накроют грозы. Непогода в столице продлится до конца суток, 14 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"В ближайшие два часа и до конца суток 14 июня в Киеве ожидается гроза", - говорится в сообщении.

Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.

При этом в КГГА напомнили, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, а также не браться за металлические входные двери.

Согласно классификатору Укргидрометцентра, желтый уровень опасности объявляется при потенциально опасных для инфрастуктуры, населения и окружающей среды погодных условиях. Рекомендуется соблюдать повышенную бдительность, быть осторожными и следить за сообщениями о возможном ухудшении погоды.

Напомним, погода в Украине серьезно испортится в понедельник, 14 июня. Синоптики прогнозируют похолодание на западе, грозы по всей стране, местами - с сильными дождями.

Кроме того, на этой неделе погоду в Украине будет определять циклон над Черным морем. В западных и северных областях уменьшится количество осадков, а на остальной территории Украины продолжаются кратковременные дожди.

Добавим, что сегодня в Одессе объявлено штормовое предупреждение, в связи с этим была ограничена работа портов.

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