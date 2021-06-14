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Київ у найближчі години накриють грози, які триватимуть до кінця дня

Автор: РБК-Україна

Київ у найближчі дві години накриють грози. Негода в столиці триватиме до кінця доби, 14 червня.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"У найближчі дві години і до кінця доби 14 червня в Києві очікується гроза", - йдеться в повідомленні.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.

При цьому в КМДА нагадали, що під час грози слід закрити вікна і не підходити до них, а також не братися за металеві вхідні двері.

Згідно з класифікатором Укргідрометцентру, жовтий рівень небезпеки оголошується при потенційно небезпечних для інфрастуктури, населення та навколишнього середовища погодних умовах. Рекомендується дотримуватися підвищеної пильності, бути обережними і стежити за повідомленнями про можливе погіршення погоди.

Нагадаємо, погода в Україні серйозно зіпсується в понеділок, 14 червня. Синоптики прогнозують похолодання на заході, грози по всій країні, місцями-з сильними дощами.

Крім того, цього тижня погоду в Україні визначатиме циклон над Чорним морем. У західних і північних областях зменшиться кількість опадів, а на решті території України тривають короткочасні дощі.

Додамо, що сьогодні в Одесі оголошено штормове попередження, у зв'язку з цим була обмежена робота портів.

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