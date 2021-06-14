В портах Одессы и Николаева действуют ограничения из-за ливня
Погода в Украине продолжает оставаться дождливой, в частности в Одессе и Николаеве. В портах ограничили работу.
В портах Одессы, Николаева, Ольвии, Рени действуют ограничения по работе с зерновыми из-за дождей.
Сегодня в южных и центральных областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый).
Отметим, на сайте УкрГидрометцентра указано, что дожди сегодня обойдут только Ровенскую область. Во всех остальных регионах будут грозовые дожди.
Напомним, УкрГидрометцентр предупреждал, что Украину накроют дожди. Сухо будет только в одной области.
Отметим, украинские Карпаты засыпает снегом в середине июня. В УкрГидрометцентре рассказали РБК-Украина, что снег в горах - это нормальная ситуация, поскольку горные районы нельзя сравнивать с равнинной территорией Украины.