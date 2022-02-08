"Киев-Баскет" разгромно проиграл немецкому "Крайльсхайму" в Кубке Европы ФИБА

Крайльсхайм (Германия) – Киев-Баскет (Украина) – 82:62 (28:8, 11:15, 16:14, 27:25)

Немецкий клуб начал матч с рывка 10:0, а к концу четверти увеличил свое преимущество до +20. Во второй десятиминутке киевский клуб немного отыграл отставание, но на большой перерыв команды ушли по преимуществу немецкого клуба в 16 очков.

В третьей четверти Крайльсхайм увеличил свое преимущество еще на два пункта. В последней десятиминутке немецкий клуб вернул преимущество в 20 очков и уверенно победил.

Следующий свой матч в Кубке Европы ФИБА "Киев-Баскет" проведет на выезде против итальянского клуб "Реджо-Эмилия". Матч состоится 15 февраля в 21.30.