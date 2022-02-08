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"Киев-Баскет" разгромно проиграл немецкому "Крайльсхайму" в Кубке Европы ФИБА

Автор: Андрей Вырва

В матче пятого тура второго группового этапа Кубка Европы ФИБА немецкий "Крайльсхайм" принимал украинский клуб "Киев-Баскет". Хозяева паркета победили со счётом 82:62.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Крайльсхайм (Германия) – Киев-Баскет (Украина)82:62 (28:8, 11:15, 16:14, 27:25)

Немецкий клуб начал матч с рывка 10:0, а к концу четверти увеличил свое преимущество до +20. Во второй десятиминутке киевский клуб немного отыграл отставание, но на большой перерыв команды ушли по преимуществу немецкого клуба в 16 очков.

В третьей четверти Крайльсхайм увеличил свое преимущество еще на два пункта. В последней десятиминутке немецкий клуб вернул преимущество в 20 очков и уверенно победил.

Следующий свой матч в Кубке Европы ФИБА "Киев-Баскет" проведет на выезде против итальянского клуб "Реджо-Эмилия". Матч состоится 15 февраля в 21.30.

Напомним, что "Прометей" победил испанскую "Уникаху" в Лиге чемпионов.

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Баскетбол