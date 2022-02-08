"Київ-Баскет" розгромно програв німецькому "Крайльсхайму" в Кубку Європи ФІБА

Крайльсхайм (Німеччина) – Київ-Баскет (Україна) – 82:62 (28:8, 11:15, 16:14, 27:25)

Німецький клуб почав матч з ривку 10:0, а до кінця чверті збільшив свою переваго до +20. В другій десятихвилинці київський клуб трохи відіграв відставання, але на велику перерву команди пішли за переваги німецького клубу в 16 очок.

В третій чверті "Крайльсхайм" збільшив свою перевагу ще на два пункти. В останній десятихвилинці німецький клуб повернув перевагу в 20 очок та впевнено переміг.

Наступний свій матч в Кубку Європи ФІБА "Київ-Баскет" проведе на виїзді проти італійського клуб "Реджо-Емілія". Матч відбудеться 15 лютого о 21:30.