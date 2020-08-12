Киев и 9 областей не готовы к ослаблению карантина

Показатели загруженности коек превышены в Киеве и Львовской области
По состоянию на среду, 12 августа, в Украине к ослаблению карантина не готовы Киев и девять областей. При этом во Львовской области и столице превышены показатели загруженности коек в больницах.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По данным ведомства, не готовы смягчать ограничения:
Следует подчеркнуть, что в Черновицкой области второй день подряд показатель загруженности коек ниже 50%. Он составляет 47,12%.
Напомним, по состоянию на вторник, 11 августа, в Украине к ослаблению карантина были не готовы девять областей.
Как писало РБК-Украина, по состоянию на 12 августа в Украине обнаружили 1433 новых случаев коронавируса: больше всего заражений во Львовской области и Киеве.