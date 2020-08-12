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Киев и 9 областей не готовы к ослаблению карантина

Автор: Юлия Струк

Показатели загруженности коек превышены в Киеве и Львовской области

По состоянию на среду, 12 августа, в Украине к ослаблению карантина не готовы Киев и девять областей. При этом во Львовской области и столице превышены показатели загруженности коек в больницах.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, не готовы смягчать ограничения:

  • Киев (загруженность коек 50,17%)
  • Волынская область (выявление 13,74%);
  • Житомирская область (выявление 11,89%);
  • Ивано-Франковская область (выявление 17,64%);
  • Львовская область (загруженность коек 52,81%);
  • Одесская область (динамика 27,23%);
  • Ровненская область (выявление 16,52%);
  • Сумская область (динамика 47,81%);
  • Харьковская область (выявление 13,48%);
  • Черновицкая область (выявление 18,79%).

Следует подчеркнуть, что в Черновицкой области второй день подряд показатель загруженности коек ниже 50%. Он составляет 47,12%.

Напомним, по состоянию на вторник, 11 августа, в Украине к ослаблению карантина были не готовы девять областей.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 12 августа в Украине обнаружили 1433 новых случаев коронавируса: больше всего заражений во Львовской области и Киеве.

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