Київ і 9 областей не готові до ослаблення карантину

Показники завантаженості ліжок перевищені в Києві та Львівській області
Станом на середу, 12 серпня, в Україні до ослаблення карантину не готові Київ і дев'ять областей. При цьому у Львівській області та столиці перевищені показники завантаженості ліжок у лікарнях.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.
За даними відомства, не готові пом'якшувати обмеження:
Слід підкреслити, що в Чернівецькій області другий день поспіль показник завантаженості ліжок нижче 50%. Він становить 47,12%.
Нагадаємо, станом на вівторок, 11 серпня, в Україні до ослаблення карантину були не готові дев'ять областей.
Як писало РБК-Україна, станом на 12 серпня в Україні виявили 1433 нових випадків коронавірусу: найбільше заражень у Львівській області та Києві.