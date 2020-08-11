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Ослабить карантин не готовы 9 областей, - Минздрав

Украина, Вторник 11 августа 2020 10:52
Ослабить карантин не готовы 9 областей, - Минздрав
Фото: карантин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Черновицкой области показатель загруженности коек стал менее 50%

По состоянию на вторник, 11 августа, в Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей. При этом во Львовской области превышены показатели загруженности коек в больницах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Ослабить карантин не готовы 9 областей, - Минздрав

По данным ведомства, не готовы смягчать ограничения:

  • Волынская область (выявление 14,40%);
  • Житомирская область (выявление 12,29%);
  • Ивано-Франковская область (выявление 17,11%);
  • Львовская область (загруженность коек 53,31%);
  • Одесская область (динамика 17,85%);
  • Ровенская область (выявление 15,77%);
  • Сумская область (динамика 26,44%);
  • Харьковская область (выявление 14,08%);
  • Черновицкая область (выявление 18,54%).

Следует подчеркнуть, что в Черновицкой области сегодня впервые за долгое время показатель загруженности коек стал ниже 50%. Он составляет 48,75%.

Напомним, на 10 августа в Украине к ослаблению карантина также были не готовы девять областей. Их перечень во вторник не изменился.

Как писало РБК-Украина, в Минздраве заявили, что в Украине вторая волна коронавируса ожидается в конце осени, и она будет совмещена с эпидемией гриппа, начинающейся в октябре.

Отметим, у президента Владимира Зеленского не исключают по 50 смертей в день от COVID-19.

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