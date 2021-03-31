Киев с 5 апреля усиливает локдаун: закрывают школы и садики

Из-за тяжелой ситуации с коронавирусом локдаун в Киеве ужесточат с 5 апреля. Если не принять радикальные меры, может случиться коллапс медицинской системы.
Об этом в эфире "Украина 24" заявил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, тенденции к улучшению ситуации в городе сейчас нет. Более того, наблюдается тенденция к коллапсу медицинской системы.
"Киев все-таки введет более жесткие ограничения. У нас нет другого выбора, иначе будут сотни смертей ежедневно. С понедельника, 5 апреля, столица закрывает все школы и детские сады", - заявил Кличко.
Он добавил, что общепиты продолжат работать на доставку или на вынос, а продуктовые ярмарки с 1 апреля отменяются. Кроме того, он призвал правоохранителей контролировать соблюдение карантинных ограничений.
Также с 5 апреля в столице вводятся специальные пропуска для пассажиров общественного транспорта. Новые ограничения касаются и метро. Таким образом, будут перевозить только работников предприятий критически важной инфраструктуры.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, наиболее тяжелая ситуация наблюдается сегодня в Киеве и Одессе.