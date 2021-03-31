Київ з 5 квітня посилює локдаун: закривають школи і садочки

За його словами, тенденції до поліпшення ситуації в місті зараз немає. Більш того, спостерігається тенденція до колапсу медичної системи.

"Київ таки запровадить більш жорсткі обмеження. У нас немає іншого вибору, інакше будуть сотні смертей щодня. З понеділка, 5 квітня, столиця закриває всі школи і дитячі садочки", - заявив Кличко.

Він додав, що заклади громадського харчування продовжать працювати на доставку або на винос, а продуктові ярмарки з 1 квітня скасовуються. Крім того, він закликав правоохоронців контролювати дотримання карантинних обмежень.