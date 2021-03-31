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Київ з 5 квітня посилює локдаун: закривають школи і садочки

Автор: РБК-Україна

Через важку ситуацію з коронавірусом локдаун в Києві посилять з 5 квітня. Якщо не вжити радикальних заходів, може статися колапс медичної системи.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, тенденції до поліпшення ситуації в місті зараз немає. Більш того, спостерігається тенденція до колапсу медичної системи.

"Київ таки запровадить більш жорсткі обмеження. У нас немає іншого вибору, інакше будуть сотні смертей щодня. З понеділка, 5 квітня, столиця закриває всі школи і дитячі садочки", - заявив Кличко.

Він додав, що заклади громадського харчування продовжать працювати на доставку або на винос, а продуктові ярмарки з 1 квітня скасовуються. Крім того, він закликав правоохоронців контролювати дотримання карантинних обмежень.

Також з 5 квітня в столиці вводяться спеціальні перепустки для пасажирів громадського транспорту. Нові обмеження стосуються і метро. Таким чином, будуть перевозити тільки працівників підприємств критично важливої інфраструктури.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, найбільш важка ситуація спостерігається сьогодні в Києві і Одесі.

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