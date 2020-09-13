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Киев и 19 областей не готовы ослаблять карантин

Автор: Дмитрий Левицкий

По состоянию на воскресенье, 13 сентября, ослаблять карантин из-за пандемии коронавируса не могут Киев и еще 19 областей Украины. В этих регионах завышены показатели эпидемической ситуации.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, сегодня ослабить ограничения из-за высокой заболеваемости коронавирусом не могут Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

В столице превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения. Показатель Киева - более 140, тогда как должен быть меньше чем 40.

Отметим, Киев попал в "оранжевую зону" карантина. РБК-Украина рассказывало, как изменится жизнь столицы после усиления карантина с 14 сентября.

Кроме того, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали почти 2500 новых случаев коронавируса, Киев стал лидером по количеству новых больных COVID-19.

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