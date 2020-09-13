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Київ та 19 областей не готові послаблювати карантин

Автор: Дмитро Левицький

Станом на неділю, 13 вересня, послаблювати карантин через пандемію коронавірусу не можуть Київ та ще 19 областей України. У цих регіонах завищені показники епідемічної ситуації.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

За даними МОЗу, сьогодні послабити обмеження через високу захворюваність коронавірусом не можуть Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

У столиці перевищений показник захворюваності на 100 тисяч населення. Показник Києва - понад 140, тоді як має бути менше ніж 40.

Зазначимо, Київ потрапив до "помаранчевої зони" карантину. РБК-Україна розповідало, як зміниться життя столиці після посилення карантину з 14 вересня.

Крім того, за минулу добу в Україні зафіксували майже 2500 нових випадків коронавірусу, Київ став лідером за кількістю нових хворих на COVID-19.

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