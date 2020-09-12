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Киев и 18 областей не готовы к ослаблению карантина

Автор: РБК-Украина

По состоянию на 12 сентября к ослаблению карантина в Украине не готовы Киев и 18 областей. По сравнению с предыдущим днем в список добавилась Запорожская область.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Украины.

По данным министерства, на сегодня к ослаблению карантина не готовы:

  • Киев
  • Винницкая область
  • Волынская область
  • Житомирская область
  • Закарпатская область
  • Запорожская область
  • Ивано-Франковская область
  • Киевская область
  • Львовская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Ровенская область
  • Сумская область
  • Тернопольская область
  • Харьковская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черновицкая область
  • Черниговская область

Отметим, во всех этих регионах превышен показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тысяч населения. В частности, при норме не более 40 случаев средние значения составляют: в Киеве - 133,8, Ивано-Франковской области - 164,1, Тернопольской области - 285,0.

Кроме того, в ряде областей превышен показатель заполненности койко-мест в больницах.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев опередил Львовскую область по числу случаев COVID-19. На утро 12 сентября во Львовской области выявили 16 774 случая, в Киеве общее количество заболевших уже достигло отметки 16 951.

При этом в Украине второй день подряд фиксируют более 3 000 новых случаев, а вчера был антирекорд по количеству умерших - 72 человека за сутки.

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