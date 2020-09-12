Киев и 18 областей не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 12 сентября к ослаблению карантина в Украине не готовы Киев и 18 областей. По сравнению с предыдущим днем в список добавилась Запорожская область.
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Украины.
По данным министерства, на сегодня к ослаблению карантина не готовы:
Отметим, во всех этих регионах превышен показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тысяч населения. В частности, при норме не более 40 случаев средние значения составляют: в Киеве - 133,8, Ивано-Франковской области - 164,1, Тернопольской области - 285,0.
Кроме того, в ряде областей превышен показатель заполненности койко-мест в больницах.
Напомним, ранее сообщалось, что Киев опередил Львовскую область по числу случаев COVID-19. На утро 12 сентября во Львовской области выявили 16 774 случая, в Киеве общее количество заболевших уже достигло отметки 16 951.
При этом в Украине второй день подряд фиксируют более 3 000 новых случаев, а вчера был антирекорд по количеству умерших - 72 человека за сутки.