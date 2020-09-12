Киев и 18 областей не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 12 сентября к ослаблению карантина в Украине не готовы Киев и 18 областей. По сравнению с предыдущим днем в список добавилась Запорожская область.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Украины.

По данным министерства, на сегодня к ослаблению карантина не готовы:

Киев

Винницкая область

Волынская область

Житомирская область

Закарпатская область

Запорожская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Львовская область

Николаевская область

Одесская область

Ровенская область

Сумская область

Тернопольская область

Харьковская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черновицкая область

Черниговская область

Отметим, во всех этих регионах превышен показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тысяч населения. В частности, при норме не более 40 случаев средние значения составляют: в Киеве - 133,8, Ивано-Франковской области - 164,1, Тернопольской области - 285,0.

Кроме того, в ряде областей превышен показатель заполненности койко-мест в больницах.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев опередил Львовскую область по числу случаев COVID-19. На утро 12 сентября во Львовской области выявили 16 774 случая, в Киеве общее количество заболевших уже достигло отметки 16 951.

При этом в Украине второй день подряд фиксируют более 3 000 новых случаев, а вчера был антирекорд по количеству умерших - 72 человека за сутки.