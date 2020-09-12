Київ і 18 областей не готові до ослаблення карантину

Станом на 12 вересня до ослаблення карантину в Україні не готові Київ і 18 областей. У порівнянні з попереднім днем до списку додалася Запорізька область.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

За даними міністерства, на сьогодні до ослаблення карантину не готові:

Київ

Вінницька область

Волинська область

Житомирська область

Закарпатська область

Запорізька область

Івано-Франківська область

Київська область

Львівська область

Миколаївська область

Одеська область

Рівненська область

Сумська область

Тернопільська область

Харківська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернівецька область

Чернігівська область

Зазначимо, у всіх цих регіонах перевищено показник захворюваності за останні 14 днів на 100 тисяч населення Зокрема, при нормі не більше 40 випадків середні значення становлять: в Києві - 133,8, Івано-Франківської області - 164,1, Тернопільській області - 285,0.

Крім того, в низці областей перевищено показник заповнення ліжко-місць у лікарнях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ випередив Львівську область за кількістю випадків COVID-19. На ранок 12 вересня у Львівській області виявили 16 774 випадки, в Києві загальна кількість хворих вже досягла позначки 16 951.

При цьому в Україні другий день поспіль фіксують понад 3 000 нових випадків, а вчора був антирекорд за кількістю померлих - 72 особи за добу.